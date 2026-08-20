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Para 4-6 personas
Karlos Arguiñano prepara un postre muy refrescante y fácil de hacer: bocaditos de naranja
Arguiñano ha preparado este sencillo postre a petición de María, una espectadora de Castellar del Vallès (Barcelona). Según su propio testimonio, estos bocaditos de naranja son todo un éxito tanto entre los mayores como entre los más pequeños.
Un buen truco para hacer este postre aún más refrescante es prepararlo con menos azúcar. Además, Arguiñano lo tiene claro, si María está así de bien con 90 años comiendo esta delicia, nosotros también vamos a empezar a tomarlo a partir de ahora.
Solo tienes que mezclar el azúcar y la harina de maíz con el zumo de naranja y cocinarlo a fuego medio, removiendo hasta que hierva, y después a fuego bajo hasta que espese. Después lo dejas enfriar en un molde engrasado y cuando esté frío solo quedará cortarlo y disfrutar. También puedes adaptarlo según tus preferencias, el zumo puede ser de limón, de sandía o de la fruta que más te guste, y en lugar de coco, también puedes utilizar chocolate ¡Tú eliges!
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