La Guardia Civil despliega un amplio dispositivo en Toledo tras el aviso por un posible león

Las autoridades han extremado las precauciones en Hinojosa de San Vicente después de que un transportista afirmara haber visto un león en las inmediaciones del municipio. El Ayuntamiento ha advertido de la posible presencia de un felino cerca del Convento del Piélago.

La Guardia Civil ha dado credibilidad al aviso y mantiene desplegado un amplio dispositivo para comprobar si el animal se encuentra en la zona. Mientras un helicóptero sobrevuela el lugar, agentes del Seprona y varias patrullas realizan comprobaciones. Los vecinos deben extremar la seguridad y evitar acercarse al punto del supuesto avistamiento.