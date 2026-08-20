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Para 4 personas
El plato que no te arrepentirás de cocinar jamás: fideuá de calamar con huevo frito
Karlos Arguiñano ha asegurado que esta receta es “deliciosa”. Además, es muy sencilla de hacer y, siguiendo las instrucciones del presentador, conseguirás un plato exquisito en unos simples pasos.
A pesar de que la receta tradicional de Gandía se prepara con fideo nº4, grueso y con agujero, también puedes elegir el fideo fino nº2, una alternativa que permite conseguir un resultado más crujiente y delicado. Otra opción es preparar la fideuá al fuego en lugar de utilizar el horno, manteniendo prácticamente el mismo tiempo de elaboración.
Los pasos para hacerlo son sencillos: tuesta los fideos sin aceite hasta que estén dorados. En la misma cazuela, sofríe con aceite la cebolleta, los ajos y el pimiento durante y después añade los calamares. Incorpora la pasta de tomate, los fideos tostados y el caldo caliente, mezcla bien y hornea. Mientras termina, fríe los huevos y saltea los tentáculos de calamar. ¡Y a servir!
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