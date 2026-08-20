El plato que no te arrepentirás de cocinar jamás: fideuá de calamar con huevo frito

A pesar de que la receta tradicional de Gandía se prepara con fideo nº4, grueso y con agujero, también puedes elegir el fideo fino nº2, una alternativa que permite conseguir un resultado más crujiente y delicado. Otra opción es preparar la fideuá al fuego en lugar de utilizar el horno, manteniendo prácticamente el mismo tiempo de elaboración.

Los pasos para hacerlo son sencillos: tuesta los fideos sin aceite hasta que estén dorados. En la misma cazuela, sofríe con aceite la cebolleta, los ajos y el pimiento durante y después añade los calamares. Incorpora la pasta de tomate, los fideos tostados y el caldo caliente, mezcla bien y hornea. Mientras termina, fríe los huevos y saltea los tentáculos de calamar. ¡Y a servir!

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