Juan del Val destapa el motivo de sus broncas con Nuria Roca: “Se despierta enfadada conmigo”

Durante la tertulia de actualidad del pasado jueves en El Hormiguero, un peliagudo tema salió a la palestra: las discusiones entre parejas.

Tamara Falcó ha comentado que los cambios hormonales que sufren las mujeres son muy difíciles de gestionar, lo que provoca su malhumor. Pero Juan del Val ha querido señalar, en su caso personal y dirigiéndose hacia Nuria Roca, que a veces no es ese el problema.

Porque no es que ella se despierte un día de malhumor porque sí: “Ella se levanta enfadada... conmigo”, dice Juan del Val, añadiendo que esto pasaba aun no habiendo pasado nada. “A lo mejor has respirado”, le responde Nuria Roca, con tono jocoso.

El colaborador también ha confesado que una persona del equipo de El Hormiguero le dijo una frase a la que él se remite: “Y luego, parecía ella la buena” dice, provocando las carcajadas de todos los tertulianos. ¡Y de Nuria incluida!

La colaboradora se ha querido defender, diciendo que la gente a veces tiene ganas de discutir, pero Juan del Val ha seguido explicando las ‘broncas’ que tienen en casa: “Cuando ella se queda sin argumentos, porque yo no doy ningún motivo para que se enfade conmigo, es cuando ya no quiere discutir”. La excusa de Nuria Roca es imperdible, ¡no te la pierdas en el vídeo!