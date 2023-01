Juan del Val sobre la canción de Shakira: "Me parece vergonzoso que meta a la actual novia de Piqué"

Shakira lo ha vuelto a hacer. La cantante colombiana sacó la semana pasada un nuevo temazo que ha revolucionado las redes sociales. Todo el mundo habla de la canción que Shakira ha sacado con Bizarrap en la que, de nuevo, le lanza un dardo a Piqué.

Mientras que Cristina Pardo no tenía muy clara su opinión sobre este tema: "Me da mucho pudor este exhibicionismo que hay con nombres y apellidos, no consigo empatizar", ha señalado. Eso sí, la periodista no niega que sea pegadiza y que tenga ritmo.

"Está revitalizando su dolor al máximo"

Por su parte, Nuria Roca tiene claro que todo esto es un negocio: "Vende mucho más el drama y una ruptura que la felicidad. Ya ha quedado constancia de que estaba dolida, yo creo que esto es un exceso", señala.

Juan del Val también ha dejado clara su postura en 'El Hormiguero': "Me parece vergonzoso que meta a la actual pareja de Piqué", añade. "Me parece absolutamente lamentable, no se puede cosificar más cuando dice cambiaste un Rolex por un Casio", apunta.

El periodista piensa que la cantante se está repitiendo mucho: "Una canción vale, pero tres. Ya está bien. Está revitalizando su dolor al máximo", termina diciendo el periodista.