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"Que cumpla la ley y que pague los impuestos": Esperanza Aguirre, sobre Montse Mínguez

La política ha cargado fuertemente contra el discurso que mantienen los ministros socialistas en materia de vivienda.

"Que cumpla la ley y que pague los impuestos": Esperanza Aguirre, sobre Montse Mínguez

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Esperanza Aguirre, política española y expresidenta de la Comunidad de Madrid, ha compartido en el programa de La Mesa su visión sobre los principales asuntos de la actualidad política y social que marcan el panorama nacional, analizando la situación política y los retos a los que se enfrenta España.

En esta ocasión y tras escuchar la exclusiva de Javier Chicote de que el ministro Óscar López ha ordenado el desahucio de un inquilino, la invitada ha cargado fuertemente contra el discurso que mantiene el PSOE en materia de vivienda.

Esperanza ha dicho que la propia portavoz del partido no esta autorizada para criticar a las "PYME buitre", tal y como las denominó la ministra de vivienda porque ella misma tiene una empresa familiar dedicada a los inmuebles. Por ello, según la política, lo que debe hacer es cumplir con la ley y pagar impuestos.

Sobre ella:

Esperanza Aguirre es una política española que ha desarrollado una extensa trayectoria dentro del Partido Popular. A lo largo de su carrera ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad, entre ellos el de ministra de Educación y Cultura y presidenta del Senado.

Entre 2003 y 2012 fue presidenta de la Comunidad de Madrid, convirtiéndose en una de las figuras más destacadas de la política madrileña. También presidió el Partido Popular de Madrid y, tras abandonar la primera línea política, ha seguido participando en debates y espacios de análisis de actualidad.

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