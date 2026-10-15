José Ramón de la Morena recuerda su enfrentamiento con José María García: "Yo me pasé 100 pueblos y él también"

José Ramón de la Morena vuelve la vista atrás para recordar una de las rivalidades más sonadas del periodismo deportivo español. En La Mesa con Cristina Pardo, el periodista repasa algunos de los episodios que vivió durante aquellos años y reflexiona sobre las consecuencias de una pelea que, con el tiempo, ha podido analizar desde otra perspectiva.

De la Morena reconoce que ambos se equivocaron

Durante la conversación, De la Morena reconoce que durante aquella etapa estaba convencido de que él defendía la postura correcta y que los otros estaban equivocados. Sin embargo, los años le han permitido matizar aquella visión y admitir que ambos cruzaron ciertos límites.

"Yo creí que nosotros éramos los buenos y que los malos eran ellos. Luego te das cuenta de que hay grises. Hay grises y que yo me pasé 100 pueblos y él también", explica. El periodista también recuerda que aquella rivalidad tuvo consecuencias para otras personas: "Y sobre todo que hubo daños colaterales. Eso es lo que más…".

"Yo me equivoqué gravemente"

La conversación deja espacio también para la reflexión sobre el precio de las disputas cuando se está en la cima de la profesión. Con la perspectiva que da el tiempo, De la Morena reconoce sus errores y resume su arrepentimiento con una respuesta breve: "Yo me equivoqué gravemente".

Un repaso a una época marcada por los enfrentamientos, las declaraciones contundentes y una rivalidad que, vista desde el presente, permite reconocer que la historia no siempre tiene buenos y malos tan definidos.