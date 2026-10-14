¿Éxito o fracaso? El Monaguillo inventa "el chaleco salvavidas más barato de la historia"

El Hormiguero ha reunido a Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz, una de las parejas más mediáticas y admiradas del panorama nacional. La presentadora y el chef han compartido con Pablo Motos las últimas novedades de sus respectivas carreras.

Tras la entrevista, El Monaguillo ha tratado de sorprenderles con algunos de los artilugios más curiosos que ha descubierto en Japón. El colaborador ha tenido un éxito relativo con un cojín calentador para el culo, pese a que parece un gran invento para la época fría que se avecina.

Lo ha compensado después con una oveja... que cuenta ovejas para ayudar a dormir. Dabiz ha quedado muy relajado tras acostarse en la cama con El Monaguillo para comprobar lo relajante que es.

Peor le ha ido con un artilugio que ayuda a poner el colirio en los ojos, así que el broche lo ha puesto con un invento: "El chaleco salvavidas más barato de la historia". Lo ha hecho con botellas de plástico... y él mismo ha probado su efectividad metiéndose en una piscina. ¿Éxito o fracaso? ¡Dale al play!