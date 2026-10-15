Melchor León explica su negativa a votar a Pedro Sánchez el 29-N: "Por la nefasta gestión que ha hecho de la grave invasión que sufrimos en Ceuta"

Con las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre, hay un diputado socialista que ha anunciado que no votará a Pedro Sánchez. Se trata de Melchor León, diputado del PSOE en Ceuta y vicepresidente de la Asamblea de Ceuta. En La Mesa, ha mostrado su descontento con la actitud del Gobierno ante la situación vivida por su ciudad.

Melchor ha dado una razón fundamental para negar su apoyo a Sánchez: "Por la nefasta gestión que ha hecho de la grave invasión que sufrimos en Ceuta los días 30 y 31 de julio". Lo que ha descartado es la posibilidad de darse de baja del partido, del que lleva formando parte desde que entró a militar en las Juventudes Socialistas.

Cristina Pardo le ha recordado el antecedente de Joaquín Leguina como expulsado, lo que el diputado cree que no debería ocurrirle a él: "Estoy defendiendo lo que creo que es justo para mi ciudad". De momento, no ha recibido ninguna llamada de su partido. "Votaré en blanco mientras que Pedro Sánchez sea el candidato del PSOE", ha asegurado.