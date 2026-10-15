Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

De cara a las elecciones generales

Melchor León explica su negativa a votar a Pedro Sánchez el 29-N: "Por la nefasta gestión que ha hecho de la grave invasión que sufrimos en Ceuta"

El diputado del PSOE en Ceuta y vicepresidente de la Asamblea de Ceuta se ha mostrado crítico con el presidente del Gobierno y ha asegurado que votará en blanco.

Melchor León explica su negativa a votar a Pedro Sánchez el 29-N: "Por la nefasta gestión que ha hecho de la grave invasión que sufrimos en Ceuta"

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

Con las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre, hay un diputado socialista que ha anunciado que no votará a Pedro Sánchez. Se trata de Melchor León, diputado del PSOE en Ceuta y vicepresidente de la Asamblea de Ceuta. En La Mesa, ha mostrado su descontento con la actitud del Gobierno ante la situación vivida por su ciudad.

Melchor ha dado una razón fundamental para negar su apoyo a Sánchez: "Por la nefasta gestión que ha hecho de la grave invasión que sufrimos en Ceuta los días 30 y 31 de julio". Lo que ha descartado es la posibilidad de darse de baja del partido, del que lleva formando parte desde que entró a militar en las Juventudes Socialistas.

Cristina Pardo le ha recordado el antecedente de Joaquín Leguina como expulsado, lo que el diputado cree que no debería ocurrirle a él: "Estoy defendiendo lo que creo que es justo para mi ciudad". De momento, no ha recibido ninguna llamada de su partido. "Votaré en blanco mientras que Pedro Sánchez sea el candidato del PSOE", ha asegurado.

Sara Carbonero revela cómo la prensa condicionó su vida: "La invasión comienza en el momento en el que pierdes tu libertad"

Sara Carbonero revela cómo la prensa condicionó su vida: "La invasión comienza en el momento en el que pierdes tu libertad"

Antena 3 » Programas » La Mesa

Publicidad

Programas

El enfrentamiento entre Melchor León y Samir Bennis por lo sucedido en Ceuta

El enfrentamiento entre Melchor León y Samir Bennis por lo sucedido en Ceuta

Melchor León explica su negativa a votar a Pedro Sánchez el 29-N: "Por la nefasta gestión que ha hecho de la grave invasión que sufrimos en Ceuta"

Melchor León explica su negativa a votar a Pedro Sánchez el 29-N: "Por la nefasta gestión que ha hecho de la grave invasión que sufrimos en Ceuta"

Así ha sido la entrevista completa a Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz en El Hormiguero

Así ha sido la entrevista completa a Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz en El Hormiguero

¿Éxito o fracaso? El Monaguillo inventa "el chaleco salvavidas más barato de la historia"
En El Hormiguero

¿Éxito o fracaso? El Monaguillo inventa "el chaleco salvavidas más barato de la historia"

"Se ralentiza, pero no para": Anas Andaloussi desvela que la IA se puede autorreplicar
Inquietante

"Se ralentiza, pero no para": Anas Andaloussi desvela que la IA se puede autorreplicar

"Es ideal": Dabiz Muñoz define a qué sabe... ¡la leche materna de Cristina Pedroche!
Imperdible

"Es ideal": Dabiz Muñoz define a qué sabe... ¡la leche materna de Cristina Pedroche!

La pareja ha compartido una escatológica historia que muestra que no existe ningún secreto entre ellos.

Cristina Pedroche confiesa celos por el vínculo especial entre su hija y Dabiz Muñoz: "Me molesta..., ¡y encima me la ha hecho del Atleti!"
En El Hormiguero

Cristina Pedroche confiesa celos por el vínculo especial entre su hija y Dabiz Muñoz: "Me molesta..., ¡y encima me la ha hecho del Atleti!"

La presentadora y Dabiz Muñoz han hablado de su día a día, de cómo compaginan sus exigentes carreras con su vida familiar y de algunas de las anécdotas que han protagonizado juntos.

Dabiz Muñoz sale en defensa de Cristina Pedroche y hace una profunda reflexión sobre los haters

Dabiz Muñoz sale en defensa de Cristina Pedroche y hace una profunda reflexión sobre los haters

Empatados a 22 aciertos

Empatados a 22 aciertos: David elige tablas en un AlaZ igualadísimo, ¿y Moisés?

Marta Hazas triunfa

Javier Veiga cae en la trampa de los Bee Gees y Marta Hazas gana con ‘Fiebre del sábado noche’

Publicidad