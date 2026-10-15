En La mesa
El enfrentamiento entre Melchor León y Samir Bennis por lo sucedido en Ceuta
El político socialista y el analista marroquí se han inmerso en un airado debate sobre la crisis migratoria.
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Melchor León, diputado y vicepresidente primero de la Asamblea de Ceuta por el PSOE, ha participado en el programa de La Mesa para analizar los principales temas de actualidad y compartir su punto de vista sobre lo sucedido en la ciudad autónoma.
El político, muy crítico con su propio partido, ha cargado contra la gestión de Pedro Sánchez. Sin embargo, frente a él ha estado Samir Bennis, analista político marroquí el cual no ha querido pasar por alto las acusaciones que ha lanzado el invitado contra su país.
El defensor de la política exterior marroquí ha asegurado que su Gobierno jamás lanzó una ofensiva contra España y ha dicho que hay que ser responsables con las palabras antes de enzarzarse en un airado debate con Melchor con Cristina Pardo tratando de mediar.
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