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"Se ralentiza, pero no para": Anas Andaloussi desvela que la IA se puede autorreplicar

El experto en inteligencia artificial ha contado las novedades que ha desvelado una de las empresas más punteras del sector.

"Se ralentiza, pero no para": Anas Andaloussi desvela que la IA se puede autorreplicar

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Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz han acudido juntos a El Hormiguero en una noche marcada por las risas y la complicidad. La pareja ha hablado de su vida personal y profesional, dejando momentos de lo más especiales durante su visita.

Tras la entrevista, Pablo Motos ha dado entrada a Anas Andaloussi, el experto en inteligencia artificial, para hablar sobre las novedades del sector. El joven colaborador ha inquietado a todos los presentes desvelado algunas de las noticias más perturbadoras del sector.

Desde que la Casa Blanca ha decidido rebautizar esta tecnología como "superinteligencia", hasta que se ha descubierto que puede llegar a tener emociones. Ninguna de las informaciones que ha traído Anas al plató han tranquilizado a los más escépticos. ¡No te lo pierdas!

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