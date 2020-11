Raphael "prende la mecha" y vuelve a los escenarios con un mensaje muy claro: "Hay que empezar ya"

Raphael vuelve a los escenarios el próximo 19 de diciembre en el Wizink Center, en Madrid. El cantante ha asegurado que lo hace con todas las seguridad del mundo ya que cuenta con "un sistema que cambia el aire cada doce minutos", que ha debido ser "carisísimo".

"La gente va a estar muy cuidada y la gente me va a cuidar a mí muchísimo", anunciaba el invitado de 'El Hormiguero 3.0'. Él ha hablado con Vanesa Martín y ella le ha dicho que va a hacer lo mismo. "Hay que empezar ya", exclamaba durante su entrevista.

El aforo será del 40%, que se traduce en más de 5.000 personas, pero él no piensa en si es rentable o no: "Eso ahora no tiene importancia.