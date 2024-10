Un piloto de Fórmula 1, dos actores y un par de artistas: estos son los próximos invitados de El Hormiguero

Los próximos programas de El Hormiguero prometen emociones intensas con una increíble variedad de invitados. Desde el piloto Franco Colapinto hasta los actores Carolina Yuste y Luis Tosar, pasando por las talentosas cantantes Ana Guerra y Gloria Gaynor. Noches llenas de sorpresas y grandes momentos están por llegar.

Lunes: Franco Colapinto

Por primera vez, recibimos al piloto de Fórmula 1 del equipo Williams Racing, Franco Colapinto. El argentino es una de las nuevas sensaciones en la parrilla de salida de cada Gran Premio. Acaba de debutar en la máxima categoría del automovilismo y, en solo tres carreras, ha dejado muy buenas impresiones e, incluso, ha logrado sumar sus primeros puntos para el equipo.

Franco Colapinto en El Hormiguero | antena3.com

Martes: Carolina Yuste y Luis Tosar

Noche de cine con los actores Carolina Yuste y Luis Tosar y uno de los grandes estrenos de cine de la semana, el de su película “La Infiltrada” que llega a salas el próximo 11 de octubre. Ambos protagonizan esta cinta inspirada en la historia real de una policía nacional que se infiltró durante años en la banda terrorista ETA. La historia de una mujer valiente que cambió su vida para intentar salvar la de otros.

Carolina Yuste y Luis Tosar en El Hormiguero | antena3.com

Miércoles: Ana Guerra

Viene a visitarnos la cantante Ana Guerra para presentarnos “Sin final” su nuevo y esperado disco de estudio que acaba de publicar. El álbum, con tintes electrónicos, habla de transformar las heridas en fortaleza. La artista está, además, a punto de contraer matrimonio con el actor y productor Víctor Elías.

Ana Guerra en El Hormiguero | antena3.com

Jueves: Gloria Gaynor

Cerramos la semana con todo un mito de la música internacional, la cantante estadounidense Gloria Gaynor. La icónica artista ofrecerá su concierto “Gloria Gaynor: Neves can say goodbye” el próximo día 12 de octubre en el Wizink Center. En la que será su única actuación en España, Gaynor interpretará grandes éxitos de su carrera como las inolvidables “Never can say goodbye” o “I will survive”.