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Esta noche, Paz Padilla estará en El Hormiguero

La actriz y presentadora de televisión estará en el programa en una noche que promete emociones fuertes.

Esta noche, Paz Padilla estará en El Hormiguero

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El Hormiguero recibe esta noche a Paz Padilla, una de las figuras más queridas del entretenimiento en España. La presentadora y actriz visita el programa para hablar de sus proyectos y del momento que atraviesa tanto a nivel profesional como personal.

Durante la entrevista, Paz Padilla compartirá anécdotas, reflexiones y su particular forma de ver la vida, siempre desde el humor y la cercanía que la caracterizan. Una charla que promete emoción, risas y esa energía positiva que ha conectado con el público durante años.

Sobre ella:

Paz Padilla es humorista, actriz y presentadora de televisión. A lo largo de su carrera ha destacado por su espontaneidad y su capacidad para conectar con la audiencia, convirtiéndose en uno de los rostros más populares de la televisión en España. Su versatilidad la ha llevado a participar en numerosos formatos, consolidando una trayectoria muy reconocida dentro del mundo del entretenimiento.

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