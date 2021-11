Paula Badosa recuerda la parte más dura del tenis: "He sufrido ansiedad y he pasado momentos de depresión"

Paula Badosa se ha divertido en 'El Hormiguero 3.0' y ha visitado el plató como flamante campeona de la última edición de la Indian Wells, siendo la primera española en conseguirlo. No obstante, hasta llegar al éxito, ha pasado por un "proceso de maduración" muy exigente. Pablo Motos ha querido centrarse en la parte mental del deportista de élite.

"Hay gente que no es consciente de lo que se pasa para llegar hasta arriba", ha asegurado la tenista. "Yo he sufrido esa ansiedad y he pasado momentos de depresión", ha reconocido. Paula ha subrayado que "es muy duro entrar a la pista solo, enfrentarte a 15.00 personas viéndote, gestionar las derrotas, todo lo que estás expuesto".

De hecho, cuando tenía 15 años criticaron su juego agresivo, lo que mermó en ese momento su confianza. "Pero como me han educado a luchar por mis sueños, al final estoy aquí", ha afirmado. No obstante, ha recordado que en sus inicios llegaba a estar llorando dos horas al día. "Quería ser de las mejores del mundo y las cosas no me estaban yendo como se esperaba", ha recordado ante las "altas expectativas" que su entorno tenía en ella.

Pablo Motos ha recordado que Rafa Nadal también habló de las inseguridades que surgen cuando se pierden dos o tres partidos seguidos. Paula ha confirmado esas sensaciones.