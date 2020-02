Mario Vaquerizo da las claves de su alimentación en 'El Hormiguero 3.0'

Mario Vaquerizo ha venido a 'El Hormiguero 3.0' junto con El Monaguillo para repasar lo mejor de su paso por 'Tu cara me suena'. Los concursantes están compartiendo muchos momentos juntos y uno de ellos es conocer lo que le gusta al otro. El Monaguillo ha compartido que Mario Vaquerizo "no cree en el pan", y como él mismo ha revelado sólo come "en lo que cree", como en los moluscos o los crustáceos.

