El pasado de David Fernández vendiendo joyas a domicilio: "Me pasó de todo"

El actor y humorista David Fernández ha venido a 'El Hormiguero 3.0' junto con su compañera Sílvia Abril, con quien estrena una nueva obra en el Teatro La Latina.

Los actores han recordado viejos tiempos con sus personajes de La Niña de Shrek y el Chikilicuatre además del pasado de David Fernández como vendedor ambulante de joyas y ropa del hogar, cuando estaba estudiando interpretación.

"Me pasó de todo", ha confesado contando varias y divertidas anécdotas, como la vez en que una niña le abrió la puerta y le dijo: "Mi madre no está, dice que está trabajando". U otra ocasión en que una clienta no quería que su marido se enterase de que había comprado joyas y tuvo que mentir para protegerla.

