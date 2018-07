Dani Martín, Miguel Ángel Revilla, Dabiz Muñoz, Javier Cámara y Candela Peña en 'El Hormiguero 3.0'

El lunes, 26 de septiembre, recibimos a Dani Martín. El artista madrileño viene a presentarnos su nuevo trabajo, “La montaña rusa” (Sony Music), que sale a la venta el 23 de septiembre. Se trata del tercer álbum de estudio de la carrera en solitario de Dani Martín, y llega con el aval de haberse colocado con sus trabajos anteriores como uno de los artistas españoles con mayor éxito de ventas: su anterior disco, editado en 2013, logró un récord de dos años de permanencia en la lista de discos más vendidos. “La montaña rusa”, que sale también en vinilo, va acompañado en su versión CD de un DVD con un documental sobre el proceso de grabación del álbum en los míticos estudios británicos de Abbey Road.

El martes, 27 de septiembre, tendremos un Hormiguero en horario especial: arrancaremos después de la emisión del partido correspondiente a la fase de grupos de la Champions League y que enfrentará al Borussia de Dortmund y al Real Madrid. Tras el encuentro, en horario de prime time, visitará 'El Hormiguero' el presidente de la Comunidad de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que viene para presentarnos su nuevo libro, “Ser feliz no es caro” (editorial Espasa), que sale a la venta ese mismo día. En su nuevo libro Revilla salpica las páginas de vivencias autobiográficas y anécdotas con el análisis de los asuntos más candentes de la actualidad política. Como no podía ser de otra forma, el presidente cántabro nos dará su particular punto de vista sobre la situación de bloqueo político en la que actualmente nos encontramos.

El miércoles, 28 de septiembre, estará con nosotros el chef y empresario Dabiz Muñoz, uno de los pocos cocineros españoles con tres estrellas Michelín y propietario de los restaurantes DiverXO y StreetXO, ambos en Madrid. Siempre con varios proyectos y planes en marcha, Dabiz y su equipo están ahora concentrados en la expansión internacional de su marca, con la inminente apertura de su primer local fuera de España, que será en Londres este mismo otoño. En 'El Hormiguero' tendremos la oportunidad de conocer más de cerca a este mediático chef, cuyo restaurante se ha convertido en una de las referencias de la innovación y la experimentación culinaria en nuestro país.

El jueves, 29 de septiembre, contaremos con la presencia de Javier Cámara y Candela Peña, que vienen a presentarnos la película “El tiempo de los monstruos”, el nuevo largometraje del guionista y director Félix Sabroso y que llega a nuestros cines el próximo 30 de septiembre. La cinta narra la historia de Víctor (Javier Cámara), un director de cine que asegura haber rodado varias películas que sin embargo no ha conseguido nunca estrenar. En su lecho de muerte, reúne a sus más fieles colaboradores para poner en marcha lo que será su obra póstuma. Allí están su esposa, su actriz fetiche (interpretada por Candela Peña) su guionista, y parte del servicio doméstico. Todos se reunirán en una insólita convivencia, donde aparentemente estará sucediendo el rodaje, mientras debaten confusos sobre sus relaciones y el origen de sus respectivas ansiedades frente a la creación de la ficción.