Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mucho ojo

La influencia de la inteligencia artificial en la música: Suko advierte de los peligros que acechan a la industria

El espía tecnológico ha avisado que la industria musicar corre mucho peligro por culpa de la IA.

La influencia de la inteligencia artificial en la música: Suko advierte de los peligros que acechan a la industria

Publicidad

El plató de El Hormiguero ha recibido a GlòriaSerra con motivo de los quince años de Equipo de Investigación. Entre anécdotas y recuerdos, la comunicadora ha puesto en valor el trabajo del equipo y la importancia de contar historias reales.

Tras la entrevista, Pablo Motos ha dado paso a Suko, que ha acudido para alertar sobre una amenaza que está padeciendo la industria musical. Según ha contado el espía tecnológico, casi la mitad de música que escuchamos está producida por inteligencia artificial.

De hecho, el colaborador ha desvelado que hay sellos discográficos cobrando millonadas por producir música hecha por IA. ¡Toma nota!

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

Roberto Leal y Mercedes cruzan el puente colgante más grande del mundo: “Me temblaban las piernas, ha sido horroroso”

Roberto Leal y Mercedes cruzan el puente colgante más grande del mundo: “Me temblaban las piernas, ha sido horroroso”

Mercedes supera uno de sus grandes miedos al volar en un túnel de viento

Mercedes supera uno de sus grandes miedos al volar en un túnel de viento: “Parecía que me iba a morir”

Roberto Leal se enfrenta a la primera negativa de Mercedes

“Va a conseguir que me quiten el programa”: Roberto Leal se enfrenta a la primera negativa de Mercedes

Así ha sido la entrevista completa a Glòria Serra en El Hormiguero
Muy especial

Así ha sido la entrevista completa a Glòria Serra en El Hormiguero

¡Increíble! El hombre más rápido del mundo con las manos nos deja boquiabiertos con una exhibición única
Ciencia

¡Increíble! El hombre más rápido del mundo con las manos nos deja boquiabiertos con una exhibición única

La influencia de la inteligencia artificial en la música: Suko advierte de los peligros que acechan a la industria
Mucho ojo

La influencia de la inteligencia artificial en la música: Suko advierte de los peligros que acechan a la industria

El espía tecnológico ha avisado que la industria musicar corre mucho peligro por culpa de la IA.

"¡Ya estamos listos!": el próximo miércoles, El Capitán en Japón llega a Antena 3
Nuevo viaje

"¡Ya estamos listos!": el próximo miércoles, El capitán en Japón llega a Antena 3

Joaquín, Susana, Daniela y Salma emprenderán una nueva aventura en Japón y conocerán de primera mano una cultura muy diferente a la nuestra.

Glòria Serra desvela cómo surgió su reconocido tono de voz: "No conectábamos con el público"

Glòria Serra desvela cómo surgió su reconocido tono de voz: "No conectábamos con el público"

¿Bote a la vista? Rosa hace una primera vuelta de 22 aciertos y crea expectación en El Rosco

¿Bote a la vista? Rosa hace una primera vuelta de 22 aciertos y crea expectación en El Rosco

La ejemplar respuesta de Rosa al tener que elegir entre “competición” y “cooperación” en Pasapalabra

La ejemplar respuesta de Rosa al tener que elegir entre “competición” y “cooperación” en Pasapalabra

Publicidad