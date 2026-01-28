La influencia de la inteligencia artificial en la música: Suko advierte de los peligros que acechan a la industria

El plató de El Hormiguero ha recibido a GlòriaSerra con motivo de los quince años de Equipo de Investigación. Entre anécdotas y recuerdos, la comunicadora ha puesto en valor el trabajo del equipo y la importancia de contar historias reales.

Tras la entrevista, Pablo Motos ha dado paso a Suko, que ha acudido para alertar sobre una amenaza que está padeciendo la industria musical. Según ha contado el espía tecnológico, casi la mitad de música que escuchamos está producida por inteligencia artificial.

De hecho, el colaborador ha desvelado que hay sellos discográficos cobrando millonadas por producir música hecha por IA. ¡Toma nota!