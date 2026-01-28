Antena3
Así ha sido la entrevista completa a Glòria Serra en El Hormiguero

La periodista ha estado en el programa para celebrar el décimo quinto aniversario de Equipo de Investigación

Con motivo del décimo quinto aniversario de Equipo de Investigación, Glòria Serra ha pasado por El Hormiguero. La periodista ha ofrecido una charla cercana en la que ha repasado la trayectoria del programa y algunos de sus reportajes más recordados.

Lo primero de lo que ha hablado ha sido sobre su labor para disociar el trabajo del plano personal. La invitada ha confesado cuáles son las claves para no sobre pensar cuando no está en horario laboral.

Tras esto, Pablo Motos ha querido saber cómo nació la idea de poner una voz tan reconocible en los reportajes. Glòria ha asegurado que no lograba conectar con la audiencia y que se le ocurrió darle más tensión a las piezas con una dicción tan especial.

