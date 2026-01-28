“Va a conseguir que me quiten el programa”: Roberto Leal se enfrenta a la primera negativa de Mercedes

Para comenzar su aventura en Oporto, Roberto Leal ha querido que Mercedes superase su miedo a las alturas atravesando el puente Don Luis I, uno de los más altos del planeta. “Este programa se trata de eso”, le ha dicho el presentador al ver que su madre estaba empezando a echarse atrás.

Ella lo ha tenido claro desde el primer momento: “Yo ahí no me subo”, le ha dicho a su hijo. De hecho, su empecinamiento en no aceptar el reto ha sido tal, que Roberto ha llamado a su hermana para tratar de convencerla.

“Vas a conseguir que me quiten el programa”, le ha dicho el presentador a Mercedes para intentar que cambiase de opinión. ¡No te lo pierdas!