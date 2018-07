Carlos Baute: "El tema 'En el buzón de tu corazón' está dedicado a mi mujer"

Hemos recibido en el plató de El Hormiguero 3.0 al cantante Carlos Baute que acaba de publicar su nuevo trabajo 'En el buzón de tu corazón' (Warner Music), que ya está siendo un éxito no sólo en España sino también en buena parte de Hispanoamérica. Baute está además a punto de empezar una serie de presentaciones en España, de los que de momento hay tres confirmadas: el 20 de noviembre en Barcelona (Teatre Barts); el 24 de noviembre en Málaga (Palacio de Ferias y Congresos) y el 25 de noviembre en Madrid (Teatro Coliseum).

Durante la entrevista Pablo ha indagado sobre los temas del disco donde el single que da nombre al disco 'En el buzón de tu corazón' está dedicado a su mujer. Sin embargo, no es el único tema ya que también la canción 'No hay nadie en este mundo como tu' que está dedicado a su madre ya que según sus palabras no hay nada en este mundo como las madres "Si volviera a nacer volvería a nacer por mi madre" afirmaba el cantante.

Además Pablo también ha indagado en su lado más romántico ya que ha sabido que el cantante le deja notas amorosas a su mujer y Carlos Baute como buen galán le ha dejado algunos ejemplos de estos mensajes como "Le dejo un chocolate y le digo: esperame en casa que esta noche te voy a comer toda toda".

Junto a Trancas y Barrancas Baute se ha divertido adivinando si las estrafalarias historias sobre bodas que le han enseñado eran ciertas o falsas.

El musical de los tipos duros

En homenaje a esos hombres de acción del cine que son grandes especialistas en destrozar decorados carísimos y por hacernos disfrutar de sus películas, el equipo de 'El Hormiguero 3.0', homenajea a los tipos duros como Bruce Willis, Stallone, Steven Seagal, Jackie Chan y Arnold Schwarzenegger con un musical.

Rainboard, el teclado isomórfico

Marron nos trae dos tipos de ciencia la primera nos enseña el teclado isomórfico un panel va conectado a una tableta que contiene un programa 'Music Pro' y consiste en una matriz de notas que si creamos un patrón al repetirlo en cualquier lado del teclado también suena bien. Y la segunda vemos un divertido experimento 'Ping Pong a reacción'.