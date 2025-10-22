Antena 3 LogoAntena3
"Hay que hacer trampas": el truco de Taburete para llevar sus conciertos a otro nivel

Las hormigas han pedido al dúo musical que ilustrase con algunos consejos a la gente que sueña con crear su propio grupo.

"Hay que hacer trampas": el truco de Taburete para llevar sus conciertos a otro nivel

La visita de Taburete a El Hormiguero ha estado marcada por la cercanía y el sentido del humor. Los artistas han demostrado una vez más la conexión que tienen tanto entre ellos como con sus seguidores.

Tras la entrevista, Trancas y Barrancas han aprovechado que contaban con un dúo musical de tanto renombre para someterles a su test para ilustrar a jóvenes que sueñen con crear su propio grupo con algunos consejos de veteranos.

Los cantantes han desvelado las "trampas" para hacer un salto al público, de qué manera se reparten las habitaciones en las giras o cómo negociar con las discográficas. ¡No te lo pierdas!

