El homenaje de Nicki Nicole a España cantando No voy a llorar... ¡en versión flamenco!

La semana ha terminado con ritmo en El Hormiguero gracias a Nicki Nicole. La cantante presentado en el plató su nuevo tema, Enamórate, una colaboración rompedora con la artista española Bad Gyal. La argentina ha charlado con Pablo Motos sobre este nuevo éxito, sobre su gira de conciertos por España previstos para 2024... ¡y hasta ha enseñado sus tatuajes!

La guinda a su visita ha sido una actuación muy especial en directo... por el homenaje que ha hecho. "España fue uno de los primeros lugares que me abrió las puertas cuando empecé", ha afirmado.

Destacando su admiración por artistas como Rosalía, ha añadido: "Me pasa algo acá, cómo me recibe la gente". Por todo ello, ha querido cantar No voy a llorar... ¡en versión flamenco! Ha conquistado al público, por lo que... ¡dale al play y disfruta de esta actuación!