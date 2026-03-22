Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Imperdible

Las Fallas llegan a El Hormiguero: desde el ninot de Pablo Motos, hasta el homenaje de Nuria Roca

Como valencianos que son, el presentador y la colaboradora se han emocionando hablando sobre las fiestas más famosas de su tierra.

Las Fallas llegan a El Hormiguero: desde el ninot de Pablo Motos, hasta el homenaje de Nuria Roca

Publicidad

Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val se han unido a Pablo Motos para llevar a cabo la habitual tertulia de actualidad con la que cierran cada semana en El Hormiguero.

Lo primero de lo que han hablado, como no podía ser de otra manera, ha sido sobre Las Fallas. El 19 de marzo es la famosa 'Nit de la Cremà' donde los monumentos se queman y se pone fin a la festividad autonómica y Nuria ha querido homenajearlo con su vestimenta.

Pablo, por su parte, ha aprovechado para agradecer a Convento-Jerusalén, Falla que ha ganado el primer premio de este año, el haberle hecho un ninot. "Es un orgullo como valenciano", ha dicho el presentador.

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

Las Fallas llegan a El Hormiguero: desde el ninot de Pablo Motos, hasta el homenaje de Nuria Roca

Las Fallas llegan a El Hormiguero: desde el ninot de Pablo Motos, hasta el homenaje de Nuria Roca

Descubre los retos de la gran final de El Desafío

Descubre los retos de la gran final de El Desafío

Mónica y Emiliano Gutiérrez Caba

Emilio Gutiérrez Caba, a punto de desahuciar a su expareja Mónica: ¿qué les ha llevado a recurrir a la justicia?

Celi y Jose, concursantes de Atrapa un millón
Mejores momentos | 21 de marzo

El pálpito que vale 25.000 euros en Atrapa un millón: ¿es ‘pibón’ una planta?

Jose y Celi, concursantes de Atrapa un millón
Mejores momentos | 21 de marzo

¡Jose mueve dinero en el último segundo en Atrapa un millón!: “No sé si lo hubiese hecho”

Manel Fuentes
Mejores momentos | 21 de marzo

¡Las concursantes se quieren ir de Atrapa un millón antes de saber si han ganado! “No me había pasado nunca”

María Jose y Nuria tienen 25.000 euros sobre la trampilla en la última ronda, pero una de las hermanas ya está pensando en apuntarse a más concursos.

Celi y Jose, concursantes de Atrapa un millón
Mejores momentos | 21 de marzo

“Ahora mismo no se lo podemos dar”: una madre se rompe al querer cumplir el sueño deportivo de sus hijos en Atrapa un millón

Celi y Jose han contado en su presentación que han llegado al concurso gracias a su hija, y que el dinero que consigan irá hacia ella y su hermano.

María Jose y Nuria, concursantes de Atrapa un millón

Tensión en Atrapa un millón: estas hermanas tienen clara la respuesta, ¡pero la cambian en los últimos segundos!

María Jose y Nuria, concursantes de Atrapa un millón

La hembra de este animal se lleva medio millón de euros de María Jose y Nuria

El Desafío

¿Quién ganará la sexta edición? El próximo viernes, gran final de El Desafío en Antena 3

Publicidad