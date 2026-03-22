Las Fallas llegan a El Hormiguero: desde el ninot de Pablo Motos, hasta el homenaje de Nuria Roca

Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val se han unido a Pablo Motos para llevar a cabo la habitual tertulia de actualidad con la que cierran cada semana en El Hormiguero.

Lo primero de lo que han hablado, como no podía ser de otra manera, ha sido sobre Las Fallas. El 19 de marzo es la famosa 'Nit de la Cremà' donde los monumentos se queman y se pone fin a la festividad autonómica y Nuria ha querido homenajearlo con su vestimenta.

Pablo, por su parte, ha aprovechado para agradecer a Convento-Jerusalén, Falla que ha ganado el primer premio de este año, el haberle hecho un ninot. "Es un orgullo como valenciano", ha dicho el presentador.