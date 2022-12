Esto es lo que pasa cuando Maria Pombo, Juan del Val y Laura Escanes se encuentran cara a cara con sus 'haters'

Juan del Val, Maria Pombo y Laura Escanes son solo algunos de los influencers que reciben a diario cientos de criticas por su contenido en redes sociales. 'El Hormiguero' realizó este 2022 un experimento social en el que enfrentó a estros famosos a sus 'haters'.

Los haters son las personas que aprovechan el anonimato para atacar a famosos por rencor, envidia o simple aburrimiento. En el programa hemos contactado con algunos de ellos y han sido valientes por querer aparecer en 'El Hormiguero'. Lo que no se imaginaban es que se iban a enfrentar cara a cara con la persona a la que han criticado, ¿cómo habrán reaccionado?

Maria Pombo: "Tú lo que quieres es ser influencer, ¿verdad?"

Maria Pombo es una de las influencers más famosas de nuestro país aunque también recibe cientos de criticas en redes sociales. La joven se ha enfrentado a varios de sus haters y les ha confesado que ahora se ríe, pero algunos tuits la han hecho llorar: "Me he ido a la cama con ansiedad no solo por un tuit, pero sí por un cúmulo de comentarios así", ha comentado.

Otro de sus 'haters' ha admitido que no entiende que la paguen por combinar la ropa: "Tú lo que quieres es ser influencer", ha remarcado Pombo.

Laura Escanes: "Aunque no te lo parezca, ser influencer es un trabajo"

Un tuit sobre la que fuera pareja de Laura Escanes se hizo al insinuar que Risto Mejide era un abuelo. La joven se ha enfrentado a esa persona y a los propietarios de otros tuit que no ven con buenos ojos el trabajo de Escanes: "Aunque no lo parezca, ser influencer es un trabajo. Llega un momento en que las marcas confían en ti", aclara Laura.

Juan del Val: "¿Me das dos besos o te doy mucho asco?"

El periodista ha hablado con varios de sus haters en este experimento social que ha hecho el programa. El colaborador se ha sentado cara a cara a sus haters tras leer comentarios en redes sociales como: "Juan del Val, tiene un tremendo mérito sentarse junto a Pablo Motos y Tamara Falcó y ser el más gilipollas de la mesa".

Juan del Val se ha sentado frente al autor de este comentario quien ha admitido que ese tuit lo considera humor: "Si fueras vulnerable no hubiera comentado esto", ha admitido el usuario.

Otro de los haters ha admitido que le da mucho asco cada vez que sale Juan del Val en televisión. Al entrar el presentador, el tuitero se ha quedado impresionado: "¿Me das dos besos o te doy mucho asco?", ha preguntado el periodista tras escuchar las razones por las que ha puesto ese tuit.