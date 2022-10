"Recibí amenazas de muerte": Mina El Hammani y la parte más negativa de participar en 'Élite'

Mina El Hammani ha visitado el plató de 'El Hormiguero' por primera vez. La actriz es muy conocida por participar en series de gran éxito como 'El Príncipe' o 'Élite', de está última serie la actriz ha hablado en el programa de lo bonito que fue participar en este proyecto: "Fue todo muy rápido, el 'boom' de la serie fue maravilloso y me encantó el personaje que interpreté", asegura en el programa.

Aunque como ella misma asegura, luego está la parte menos bonita: "Recibí amenazas de muerte", comenta. "Hay otra parte que no te cuentan y que tienes que ir viendo. La primera amenaza ya no solo hacía a mí, si no hacía mi familia. La gente puede comentar lo que le venga en gana sin tener en cuenta las consecuencias que pueden ocasionar en el resto", explica en el programa.

Mina asegura que fueron momentos de muchas tensión aunque siempre está muy agradecida por participar en la serie.

La joven asegura que pasó miedo: "Cuando vi las cosas que me mandaban me daba miedo", asegura a Pablo Motos. La actriz ha comentado el gran éxito que fue la serie a nivel mundial y lo que significó en su carrera.