¿Quién imita mejor a quién? La pelea de imitaciones entre Rosalía y Rauw Alejandro

Rosalía llegó 'El Hormiguero' para hablar con Pablo Motos sobre su último hit que grabó en Japón. Además de contar que es lo que s siente después de cantar delante de 160.000 mil personas, el presentador le ha preguntado por su viral pelea con Rauw Alejandro sobre quien imita mejor a su pareja en su día a día.

Los videos se han hecho tan virales que han llegado a todos los rincones del mundo. Al parecer no se ha quedado ahí. "Hubo revancha", dijo la catalana. Aunque le da la razón a Rauw en algunos aspectos. "Lo que no ha exagerado que te puedo dar fe, es todo lo que hay en el bolso", añadió la cantante. No tiene un kit por si ocurriera el fin del mundo...pero casi. "Yo no sé lo que es lo normal y lo que no. Yo en el mío llevo aguacate y llevo también jengibre para hacer infusiones", fueron sus declaraciones sobre lo que lleva en el bolso.

Pero se entiende que Rosalía tenga que llevar cosas de este estilo, es una mujer que viaja mucho. "Llevo una cosa por si a Raúl le da un ataque de alergia, simpe lo llevo en el bolso", Añde. Lo que nadie quiere es que esta pelea de imitaciones entre Rosalía y el puertoriqueño no se acabe y sigan haciendo más videos sobre su lado más personal. ¡Descúbrelo todo en el vídeo!