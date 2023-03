¿Qué piensa Alejandro Sanz antes de un concierto? El cantante se sincera en 'El Hormiguero'

Alejandro Sanz ha sido el invitado de esta noche en 'El Hormiguero'. El artista ha visitado a su amigo Pablo Motos para pasar una noche inolvidable y presentar su último single: 'Correcaminos'.

El cantante está acostumbrado a llenar estadios enormes, por lo que el presentador le ha preguntado por cómo son los instantes antes de comenzar su actuación. "¿Cómo definirías los cinco minutos de antes de salir al escenario?", le ha preguntado Pablo.

"Es un pequeño milagro"

Él se ha abierto por completo y ha confesado que los nervios son inevitables, pero que "es como un sueño del que no me quiero despertar". Otra de las cosas que se dice a sí mismo antes de actuar es: "En qué lío te has metido".

Además, también ha contado cuáles son alguna de sus manías antes de pisar el escenario. ¡Así ha sido este momento!