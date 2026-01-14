Antena3
La profunda crítica social de Antonio Banderas en El Hormiguero: "No hay nadie que me represente"

El actor ha hablado sin pelos en la lengua sobre cómo ve el panorama actual y ha hecho una profunda crítica social.

La visita de Antonio Banderas a El Hormiguero ha estado marcada por su naturalidad y su forma pausada de contar las cosas. El actor ha compartido vivencias personales y profesionales en una conversación llena de matices.

Antes de concluir la entrevista, Pablo Motos ha querido saber qué opinión tiene del mundo en general una persona tan viajada como el intérprete. El intérprete ha asegurado que la violencia que está viendo en todos lados le da náuseas y que no hay ninguna personalidad política que le represente.

Antonio ha reflexionado sobre la juventud actual y ha hecho una dura crítica a Pedro Sánchez asegurando que su mayor oposición sería el propio PSOE de hace cuatro años. "Una cosa es cambiar de opinión y otra cambiar de principios", ha concluido el actor. ¡No te lo pierdas!

