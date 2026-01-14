Así ha sido la entrevista completa a Antonio Banderas en El Hormiguero

La presencia de Antonio Banderas en El Hormiguero ha brillado por su elegancia y su humanidad. El actor ha ofrecido una charla sincera y serena, repasando experiencias y aprendizajes que han marcado su trayectoria.

Lo primero de lo que ha hablado ha sido sobre la importancia que tiene su perro para él. El invitado ha asegurado que es una parte fundamental de su vida y que, cada día, le recibe en casa como si hubiese ganado ganado un Óscar.

Tras esto, Antonio ha desvelado una de las anécdotas más surrealistas que ha vivido sobre los escenarios. Según ha dicho, los grises, la policía de Francisco Franco, irrumpió durante una obra y les detuvieron a todos.

También hablado sobre cómo fueron sus complicados inicios revelando que fue expulsado de hasta 9 pensiones por no pagar. Por suerte para él, tal y como ha contado, Alicia Moreno le dio una oportunidad y logró salir de ahí.

Además, también se ha mojado sobre la actualidad política y social que atraviesa el planeta. En general, Antonio ha dicho que no hay ningún líder que le represente, y en particular, sobre lo que ocurre en España, el actor ha hecho una profunda crítica a Pedro Sánchez.