Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

No te la pierdas

Así ha sido la entrevista completa a Antonio Banderas en El Hormiguero

El actor ha regresado al programa por todo lo alto en una noche de lo más especial.

Así ha sido la entrevista completa a Antonio Banderas en El Hormiguero

Publicidad

La presencia de Antonio Banderas en El Hormiguero ha brillado por su elegancia y su humanidad. El actor ha ofrecido una charla sincera y serena, repasando experiencias y aprendizajes que han marcado su trayectoria.

Lo primero de lo que ha hablado ha sido sobre la importancia que tiene su perro para él. El invitado ha asegurado que es una parte fundamental de su vida y que, cada día, le recibe en casa como si hubiese ganado ganado un Óscar.

Tras esto, Antonio ha desvelado una de las anécdotas más surrealistas que ha vivido sobre los escenarios. Según ha dicho, los grises, la policía de Francisco Franco, irrumpió durante una obra y les detuvieron a todos.

También hablado sobre cómo fueron sus complicados inicios revelando que fue expulsado de hasta 9 pensiones por no pagar. Por suerte para él, tal y como ha contado, Alicia Moreno le dio una oportunidad y logró salir de ahí.

Además, también se ha mojado sobre la actualidad política y social que atraviesa el planeta. En general, Antonio ha dicho que no hay ningún líder que le represente, y en particular, sobre lo que ocurre en España, el actor ha hecho una profunda crítica a Pedro Sánchez.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Mercedes, obligada a abandonar su reto automovilístico: “No ha sido por falta de voluntad”

Mercedes, obligada a abandonar su reto automovilístico: “No ha sido por falta de voluntad”

El increíble espíritu de superación de Mercedes: “Estoy orgullosa de mí misma”

El increíble espíritu de superación de Mercedes: “Estoy orgullosa de mí misma”

Roberto Leal y Mercedes se enfrentan a una trepidante aventura en mar abierto

“Qué mal lo he pasado…”: Roberto Leal y Mercedes se enfrentan a una trepidante aventura en mar abierto

Así ha sido la entrevista completa a Antonio Banderas en El Hormiguero
No te la pierdas

Así ha sido la entrevista completa a Antonio Banderas en El Hormiguero

¡Espectacular! 'Godspell, El Musical' llena de magia y energía el plató de El Homiguero
Momentazo

¡Espectacular! 'Godspell, El Musical' llena de magia y energía el plató de El Homiguero

Consejos para evitar un incendio en el domicilio: así deberías actuar
Toma nota

Consejos para evitar un incendio en el domicilio: así deberías actuar

Marron ha traído al plató a dos bomberos que han explicado cómo actuar ante un hipotético fuego en casa.

Los 'huevos de Antonio': el plato con el que David de Jorge ha dejado boquiabierto a Antonio Banderas
¡Apunta la receta!

Los 'huevos de Antonio': el plato con el que David de Jorge ha dejado boquiabierto a Antonio Banderas

El colaborador de El Hormiguero ha vuelto a sorprender a los espectadores del programa con una peculiar receta

El desternillante test de Juan Carlos Ortega sobre Antonio Banderas: "Hay que vivir la vida"

El desternillante test de Juan Carlos Ortega sobre Antonio Banderas: "Hay que vivir la vida"

La profunda crítica social de Antonio Banderas en El Hormiguero: "No hay nadie que me represente"

La profunda crítica social de Antonio Banderas en El Hormiguero: "No hay nadie que me represente"

Antonio Banderas recuerda el 'golpe de suerte' que le abrió las puertas de su profesión: "Yo vivía en una pensión"

Antonio Banderas recuerda el 'golpe de suerte' que le abrió las puertas de su profesión: "Yo vivía en una pensión"

Publicidad