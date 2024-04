Pedro Acosta confiesa los sacrificios que ha hecho su familia por cumplir su sueño: "Todo lo que soy hoy en día es por ellos"

Este martes El Hormiguero ha recibido la visita de Pedro Acosta, la joven estrella del mundo del motociclismo estará por primera vez en el plató para subir las revoluciones de todos.

A sus 19 años ha debutado en la categoría reina del motociclismo, llegando a acumular 2 campeonatos mundiales y cientos de premios en este deporte. Durante la entrevista, Pedro ha contado que su padre y su abuelo hipotecaron la empresa por él y que su madre dejó el trabajo por él: "Mi abuelo fue el que hizo todo", ha señalado.

El deportista ha hablado de los sacrificios de su familia: "Si ellos no hubieran hecho todo esto yo no estaría aquí", señala. "Todo esto no es por mí, es por ellos, porque se han jugado el curro, la vida y la casa por un niño", admite.

Para él su familia ha sido muy importante en este camino: "Todo lo que soy hoy en día es por ellos", señala. Y es que la seguridad que le ha dado su abuelo, no se la ha dado nadie.