Paz Padilla cuenta en 'El Hormiguero 3.0' el momento más embarazoso de su vida: "No lo he pasado tan mal en mi vida"

Paz Padilla ha venido a divertirse a 'El Hormiguero 3.0' con motivo del inminente estreno de 'El humor de la vida', su última obra de teatro con la que va a estar recorriendo España. En este bonito proyecto, la cómica habla sobre cómo fue la pérdida del amor de su vida, y por ello, Trancas y Barrancas le han preparado una prueba llamada: 'detective del amor'.

Sin embargo, lo que ha empezado como un juego, ha derivado en una graciosa conversación entre Pablo Motos y Paz sobre momentos incómodos vividos en baños públicos. Si hubiese una competición por ver quién pasó más vergüenza, ganaría la invitada de lejos, pues... ¡fue descubierta por un fan!

"Te has quedado a gusto", le dijo la persona que le pilló haciendo sus intimidades justo antes de pedirle una foto que ella denegó por lo incómodo del momento. "No lo he pasado tan mal en mi vida", ha asegurado entre risas... ¡Haz click en el vídeo y no te pierdas este momentazo!