El pasado de Chris Pratt como luchador: "Fue lo más duro que he hecho en mi vida"

El actor ha contado cómo su experiencia como luchador le hizo aprender lo lejos que están sus límites físicos.

El pasado de Chris Pratt como luchador: "Fue lo más duro que he hecho en mi vida"

El Hormiguero ha recibido de nuevo a una gran estrella de Hollywood con la llegada de ChrisPratt. El actor ha mostrado su faceta más natural y divertida en una entrevista marcada por el humor y la complicidad.

En este momento, Pablo Motos se ha interesado en conocer su pasado como peleador de lucha libre. El intérprete, pese a que muchos no lo sepan, fue campeón de Washington en esta disciplina y ha contado todo lo que le enseñó.

Según ha contado, fue la experiencia más dura de toda su vida, pero entendió que sus límites están mucho más allá de lo que pensaba y le sirvió mucho para aprender a creer más en sí mismo. ¡No te lo pierdas!

