Disfruta de la entrevista completa a Chris Pratt en El Hormiguero

El actor ha sido el protagonista de una noche inolvidable repleta de confesiones y momentazos.

Disfruta de la entrevista completa a Chris Pratt en El Hormiguero

Hollywood ha vuelto a El Hormiguero con la visita de ChrisPratt. El actor estadounidense ha llegado al programa derrochando carisma y cercanía, compartiendo anécdotas y reflexiones que han conectado de inmediato con el público.

Lo primero de lo que ha hablado, a raíz de su última película, ha sido sobre la inteligencia artificial. "Es un arma que se puede utilizar, si cae en las manos equivocadas, de manera muy peligrosa", ha dicho el invitado.

"Es preocupante": Chris Pratt analiza cómo influye actualmente la Inteligencia Artificial en nuestras vidas

Tras esto, Pablo Motos se ha interesado en conocer cómo fue el pasado de Chris como peleador de lucha libre. El intérprete ha dicho que aprendió mucho y que, pese a que fue la experiencia más dura de su vida, le enseñó lo lejos que estaban sus limites.

Además, el presentador también ha querido saber cómo fue participar en Guardianes de la Galaxia, uno de sus papeles más reconocidos. El actor ha contado cómo fue el casting y ha desvelado que estuvo a punto de rechazar la oferta de participar en la película.

También ha habido tiempo para asuntos más personales y divertidos como la confesión del invitado de cómo es tener a Arnold Schwarzenegger como suegro. "Es lo más", ha dicho Chris mientras desvelaba alguna historia que ha vivido con la veterana estrella del cine y del culturismo.

