¡Ni la ópera se le resiste! Ana Mena demuestra su oído musical en El Hormiguero

El Hormiguero ha tenido el honor de volver a recibir a una de las artistas más escuchadas de nuestro país: Ana Mena. La malagueña ha presentado su nuevo single y nos ha contado cuáles son sus próximos proyectos profesionales.

Después de analizar su último tema, Trancas y Barrancas han aparecido en la mesa para someter a la cantante malagueña a un divertido juego: No me cantes que no te entiendo. Para ello, sería imprescindible la ayuda de la soprano de confianza de El Hormiguero, Amanda Serna.

Ana Mena ha demostrado con este juego que ni la ópera se le resiste. La primera de las frases que debía adivinar era una que pertenecía a uno de sus temas más conocidos, así que ha sido sencillo para ella. ¡Pero el juego se ha ido complicando!

Pablo Motos ha querido echarle una mano a la cantante con el juego y entre los dos han demostrado el buen oído que tienen. ¡Dale play al vídeo de arriba y ponte a prueba a la vez que Ana Mena!