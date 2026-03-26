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El momentazo de Javier Cámara y Alexandra Jiménez intentando adivinar: ¿son hermanos o pareja?

Los actores se han enfrentado a este divertido juego de Trancas y Barrancas en el que han tenido que poner todos sus sentidos para saber la relación entre dos personas.

Javier y Alexandra

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El Hormiguero
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Javier Cámara y Alexandra Jiménez han sido los invitados de la noche en El Hormiguero, donde han acudido para presentar su nueva película y charlar con Pablo Motos sobre su momento profesional. Ambos intérpretes, dos de los rostros más queridos del cine y la televisión en España, han protagonizado una entrevista cercana, llena de anécdotas y complicidad.

Tras la charla, llegaba uno de los momentos más esperados del programa: la sección de Trancas y Barrancas. Las hormigas sorprendieron a los actores con un juego muy divertido, en la que tenían que adivinar la relación entre dos personas: si eran hermanos… o si, por el contrario, eran pareja.

Para ello, Javier Cámara y Alexandra Jiménez pudieron hacerles diferentes preguntas, intentando descifrar pistas a partir de sus respuestas, sus gestos y la química entre ellos. "Esto no lo dice un novio", señala Javier Cámara que solo por la actitud adivinó junto a su compañera que la primera pareja eran hermanos.

Los actores se implicaron de lleno en el juego, dejando claro que se lo tomaron en serio. El nivel subió en la tercera pareja

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