Los mejores titulares que ha dejado Felipe González en su entrevista en El Hormiguero

El invitado entró al plató con una Constitución en la mano para poner en valor la norma suprema de la democracia española que firmaron en 1978. Felipe González ha empezado la entrevista hablando sobre las recientes elecciones celebradas en Cataluña.

El político ha mostrado su apoyo a Salvador Illa, aunque no ha sido capaz de augurar cuál será el siguiente paso de Puigdemont tras haber perdido los comicios.

Con la Constitución en la mano, González ha querido mostrar su preocupación respecto a la amnistía, cuya fecha prevista de aprobación es el próximo 30 de mayo.

“De lo que os digo, a lo mejor se entera hasta Zapatero, que le cuesta trabajo”

El sevillano ha lanzado un dardo a José Luis Rodríguez Zapatero cuando explicaba la amnistía. En palabras de expresidente de Gobierno, Zapatero dejó un legado terrible en el partido, “cayó el PSC a los mínimos históricos del partido”, ha asegurado González.

"La herencia de Zapatero fue terrible"

Sobre la amnistía, el político la ha calificado de aberración y ha mostrado su preocupación sobre esa ley, ya que rompe uno de los principios de la propia Constitución, el de igualdad.

La reflexión de Felipe González sobre la amnistía: "Violenta un principio de la Constitución"

“Que la ley sea igual para todos es la garantía de vivir en libertad”, ha reflexionado el que fuera el presidente de Gobierno durante más de trece años en España.

Además, González ha querido explicar la importancia de la Constitución a todos los jóvenes que se encontraban entre el público en el programa presentado por Pablo Motos.

El liderazgo ha sido otro de los temas a tratar con Pablo Motos en el programa. Felipe González ha explicado lo que suponía para el gobernar y los duro que se le que se le fue haciendo a lo largo de los años de mandato. “Al final me cansé hasta yo de mí mismo”, ha asegurado el sevillano con ironía en El Hormiguero.

Felipe González opina sobre la carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez: "Yo no me lo creí"

Respecto a liderazgo de un presidente de Gobierno, Motos ha querido saber la opinión de González sobre la carta de Pedro Sánchez a la ciudadanía.

“Yo no me lo creí”, ha afirmado el que fuera secretario general del partido. González ha dicho que “tenía la fiel certeza de que no iba a dimitir”, tras hacerse pública la misiva del presidente de Gobierno a los españoles.

"Tenía la certeza de que Pedro Sánchez no iba a dimitir"

Pablo Motos ha querido saber si el expresidente tuvo en algún momento la intención de dimitir, “alguna vez”, le ha asegurado González, “pero jamás habría montado tal espectáculo alrededor de mi dimisión”, ha sentenciado el invitado sobre su forma de actuar como político.

Felipe González ha recordado cómo se trataban los asuntos del partido en la época en la que fue presidente de Gobierno y ha querido hacer hincapié en la falta de debate que en la actualidad tiene el partido.

A la hora de comparar su partido con el actual, el expresidente de Gobierno no ha sido capaz de buscar una conexión entre ambos y le ha costado buscar las palabras.

Felipe González, sobre la posición del Gobierno frente a la guerra de Gaza: "Que nos dé las gracias Hamás no nos interesa nada"

El conflicto de Palestina e Israel ha sido otro de los temas que el invitado ha querido tratar en el programa presentado por Pablo Motos.

Felipe González ha recordado cómo se trató durante su Gobierno el conflicto entre los dos estados y la reunión que se hizo con España con los países.

El expresidente de Gobierno ha criticado también las palabras de Yolanda Diaz con respecto al estado palestino y ha confesado: “Que nos de las gracias Hamás no nos interesa nada”.

La reflexión de Felipe González sobre la crisis diplomática del Gobierno con Javier Milei: "¿Por qué no hemos roto con Rusia?"

González ha lanzado una pregunta en alto, “¿por qué no hemos hecho lo mismo con Rusia?”, al referirse a la invasión por parte de Putin de Ucrania.

Otro de los conflictos internacionales que ha querido tratar el político ha sido la crisis con Argentina.

El político ha calificado la actitud de Milei como “maleducada e insultante”, pero se ha mostrado en desacuerdo con las políticas de Pedro Sánchez respecto a Argentina: “Yo no lo hubiera hecho”.

Felipe González ha querido dejar un mensaje a los políticos antes de finalizar su entrevista en El Hormiguero. “Sacad adelante la renovación del CGPJ”, les ha pedido el expresidente a los actuales líderes de los partidos.

Para terminar, el invitado ha querido dejar un reflexión sobre la actual situación de la política española, “si nos quedamos sin humor, cómo vamos a soportar esta política que vivimos”.