Felipe González critica la falta de debate en el PSOE: "¿Quién se atreve a discrepar ahora? Nadie"

Felipe González ha analizado toda la actualidad política y social que atraviesa España en su nueva visita a El Hormiguero. La entrevista ha comenzado fuerte porque ha traído una carpeta llena de papeles, aunque lo único que ha sacado es un ejemplar de la Constitución española.

"Los dirigentes del partido no me quieren a mí", ha asegurado sobre su actual relación con el PSOE. Recordando la forma en la que decidió dar un paso a un lado en política tras dejar de ser presidente del Gobierno, ha comparado su situación con la omnipresencia de José Luis Rodríguez Zapatero en los mítines. "No será que nunca más volveremos a tener mayoría", ha ironizado.

"¿En qué se parece este PSOE al que liderabas tú?", le ha preguntado Pablo Motos. A González le ha costado encontrar una respuesta. Al fin, ha criticado la falta de debate interno. Acto seguido, el presentador ha querido que defina liderazgo. "¿Quién se atreve a discrepar ahora? Nadie", ha comentado el invitado. Ha puesto como ejemplo a Javier Lambán, expresidente de Aragón, y su decisión de ausentarse del Senado para evitar votar a favor de la amnistía.