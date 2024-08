Maxi Iglesias, sobre el encasillamiento de sus personajes: "No tengo ninguna película que pudiera haberme llevado a un Goya"

Maxi Iglesias es un trabajador nato. El actor ha visitado El Hormiguero y le ha explicado a Pablo Motos que ha afrontado su experiencia fuera de España para probar nuevos papeles.

"Han sido unos años de mucho trabajo, de mucho aprendizaje, he tenido la suerte de hacer personajes distintos que me han aportado muchísimo", ha asegurado. En este sentido, ha afirmado que aquí estaba más encasillado en el papel "del galán y la comedia romántica", mientras que fuera ha podido "jugar un poco más".

Además, Maxi ha querido aclarar el titular que dejó asegurando que ya habría ganado un Goya de no tener los ojos azules. Ha reconocido que lo dijo "pero pertenece a toda una entrevista" y, por lo tanto, está sacado del contexto general. Por eso, ha reconocido que está agradecido a su físico: "Me ha permitido trabajar y no puedo quejarme". Sin embargo, cree que le ha limitado: "Me han dicho que no en casting por ser demasiado guapo". Es lo que dijo a aquel periodista y de ahí aquella respuesta, que hay que interpretar de modo irónico.

"No tengo ninguna película que pudiera haberme llevado a ningún Goya", ha confesado. Por eso, ha resumido: "Es cierto que por mi físico me han dicho que no muchas veces y ni siquiera he optado a un casting, que a lo mejor esa película acaba en los Goya y a lo mejor se le da un premio". ¡Dale al play para ver todo lo que ha dicho!

El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa del 23 de septiembre de 2023 que se ha vuelto a emitir este miércoles.