Marron sorprende con un invento revolucionario: ¡podrás sentarte sin necesidad de silla!

Hoy tenemos con nosotros al diseñador industrial Marc Sapetti, que nos va a enseñar el exoesqueleto pasivo.

El término pasivo es la gran diferencia, ya que los exoesqueletos activos son muy aparatosos y hacen que tu cuerpo sea más fuerte, pero al final de la jornada estés más cansado. Sin embargo, los exoesqueletos pasivos no te hacen más fuerte sino que consiguen que te canses mucho menos.

Características técnicas

Los movimientos permitidos son prácticamente todos salvo subir escaleras. Tiene un sistema para ajustar a la complexión y talla de cualquier persona. El sistema consta de múltiples articulaciones y un pistón interior que se regula con una manivela permite establecer la altura a la que el usuario desea sentarse. Está fabricado principalmente en nylon y fibra de carbono

Aplicaciones

The Chairless Chair, la silla sin silla en castellano es un exoesqueleto ligero que permite cambiar sin esfuerzo entre la posición de sentado, permanecer de pie y caminar. Esto permite crear un espacio ergonómico en aquellos lugares de trabajo en los que se exige trabajos repetitivos en una misma zona donde las personas se desplazan entre diferentes puestos, como ocurre en muchas industrias en las actividades de ensamblaje, recolección y producción (las automovilísticas, por ejemplo, donde ya está implantado este sistema, AUDI, BMW, Toyota, etc.) Además, permite eliminar todas las sillas y taburetes que pudiera haber en las zonas de paso y zonas de trabajo donde no pueda haberlas.

Combatir los problemas de espalda

La demografía está cambiando: la vida laboral es cada vez más larga, y por tanto, la edad media de los trabajadores va en aumento, lo que los pone en mayor riesgo de sufrir dolor de espalda. Según los informes del Sistema Nacional de Salud, del Ministerio de Sanidad, los problemas de espalda, concretamente los de la región lumbar, causan en la actualidad el 25% de las bajas laborales españolas. Además, también ocupan la segunda posición en el ranking de problemas de salud crónica en nuestro país; encabezado por la hipertensión. También se ha destacado que un porcentaje superior al 80% de la población mundial estará afectado por lumbalgia en algún período de su vida.

Dos de cada tres personas sufren un episodio de lumbalgia después de los 35 años. Esa dolencia trae consigo ansiedad, falta de concentración, cansancio, irritabilidad, mal humor e incluso depresión; en suma, un empeoramiento del estado anímico.

Cuanto más movimiento hagamos y más evitemos una misma postura de forma continuada mejor vamos a poder prevenir este tipo de dolores. Y esta es la gran idea detrás este exoesqueleto.

Explosión congelada

En el programa hemos detonado un artefacto pirotécnico en el interior de un bloque de hielo y lo grabaremos con una cámara de alta velocidad.

Para ello, hemos fabricado a mano un artefacto pirotécnico empleando pólvora y otros compuestos, que no podemos nombrar por razones de seguridad, y le hemos instalado un inflamador pirotécnico con un cable muy largo. Después, lo hemos introducido en un globo para protegerlo del agua, dejando el extremo del cable libre, y hemos creado un hielo de gran tamaño. Para que el hielo quedara transparente hemos tenido que congelar el agua muy lentamente.

Para detonar el artefacto pirotécnico tendremos que hacer pasar una corriente eléctrica que, por efecto Joule calentará un pequeño filamento en el interior de los inflamadores.

La enorme presión generada en el interior del bloque de hielo por la reacción de combustión del artefacto provocará que estalle violentamente.