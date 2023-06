Maluma confiesa sin tapujos su mayor secreto: "Tengo una doble personalidad"

Maluma ha sido el encargado de estrenar la semana en 'El Hormiguero'. Nuestro gran amigo ha acudido al programa para dar a conocer todos los detalles de su último hit, ‘Coco Loco’.

Durante la entrevista con Pablo Motos, al cantante se le ha podido ver muy cómodo y risueño. Tanto, que hasta ha confesado algo muy personal... ¡Tiene una doble personalidad! Él mismo ha admitido que, cuando se mete dentro de su rancho, se convierte en otra persona completamente diferente.

Lejos del Maluma que todos conocemos, ha asegurado que hay gente que se le queja por las actividades que lleva acabo ahí: "Me baño con las mangueras de los caballos, les lavo, me gusta llenarme de mierda... Me gusta la vida del rancho".

Actualmente, tiene en propiedad alrededor de 40 caballos. Además, ha querido mandar un saludo al futbolista Sergio Ramos, gran amigo del programa, ya que este le ha dado en adopción un hijo de Yucatán, el caballo campeón del mundo, al que ha llamado Horizonte. ¡Dale play al vídeo para saber más!

Al principio de 'El Hormiguero', Maluma ha subido la temperatura del plató al quitarse la camisa que llevaba, dejándose a sí mismo con una camiseta blanca de tirantes. Esto ha sido aprovechado por Pablo Motos para preguntarle qué entiende por "estar fit".