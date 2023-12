Kelsey Grammer se emociona al explicar lo que supone el surf en su vida: incluso sobrevivió a un infarto

Pablo Motos ha recibido en El Hormiguero al actor estadounidense Kelsey Grammer. El invitado ha presentado el regreso de la serie Frasier, recuperando al personaje que le dio tantos éxitos hace 19 años. La entrevista ha permitido conocer varias curiosidades sobre este emblemático papel, aunque el presentador ha querido ir más allá y peguntarle por su pasión por el surf y el infarto que le dio hace quince años.

"Estaba haciendo en Hawái paddle surf, llevaba como dos millas recorridas y hay un ejercicio que consiste en coger una piedra y andar por el fondo del mar como a 30 pies de profundidad", ha recordado. Él estuvo entrenando así un rato pero, cuando volvió a subir a la tabla y a ponerse a remar, empezó a sentirse un poco mareado. Fue cuando tuvo el infarto.

Kelsey ha contado que empezó como surfista cuando tenía 13 años, por lo que ha intentado explicarle esta pasión al presentador: "Estás ahí unido con el océano, físicamente sigues un ritmo que es el mismo que el del océano y, por lo tanto, básicamente es como si estuvieras en el latido del corazón de Dios". Incluso se ha emocionado al contar lo que supone coger una ola. ¡Revívelo en el vídeo!

Tras la entrevista de Pablo Motos, el actor se ha enfrentado a las preguntas de Trancas y Barrancas. Las hormigas le han sometido a un cuestionario con el que han querido sonsacarle algunos consejos para los jóvenes actores.

Kelsey ha recomendado "empezar con el teatro, porque aprendes la profesión, mientras que en el cine casi nunca contratan a nadie más que por su personalidad". "Por eso una estrella de cine a lo mejor no es muy buen actor", ha apostillado. También ha confesado su propia experiencia cuando, de joven, decidió dejar Nueva York. "Si no has vivido, si no has tenido experiencias, no vas a ser buen actor", ha asegurado.