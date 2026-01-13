Joaquín Reyes explica la diferencia entre la televisión y el teatro: "Te tienes que ocupar de todo"

Joaquín Reyes ha llegado a El Hormiguero con su inconfundible sentido del humor y su manera tan personal de mirar la realidad. El humorista ha compartido anécdotas y reflexiones que han hecho reír al público desde el primer momento.

En este momento, Pablo Motos le ha preguntado al invitado por la diferencia que se ha encontrado él dando al salto de la televisión al teatro. El actor ha dicho que se ha dado cuenta de que tiene un lado muy "diva", ya que en los escenarios no te dan nada hecho.

Joaquín ha dicho que también existe un equipo de producción, pero es totalmente diferente. "Te tienes que ocupar de todo", ha asegurado mientras desvelaba qué le ocurrió la primera vez que pidió que le trajesen un café. ¡No te lo pierdas!