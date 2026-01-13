Vuelve a ver la entrevista completa a Joaquín Reyes en El Hormiguero

La presencia de Joaquín Reyes en El Hormiguero ha llenado el programa de humor y complicidad. El cómico ha protagonizado una charla ágil y llena de risas, conectando con el público gracias a su personalidad inconfundible.

Lo primero de lo que han hablado, a raíz del papel que interpreta en su última obra de teatro, ha sido de las infidelidades. Pablo Motos ha querido saber cómo actuaría si le engañasen y él ha dicho que preferiría no saberlo.

Tras esto, Joaquín ha contado cuáles han sido las mayores diferencias que ha encontrado entre el teatro y la televisión. El invitado ha asegurado que, a diferencia de las grandes producciones televisivas, en el teatro tienes que autogestionar muchas más cosas.

Además, también ha desvelado cómo fue su experiencia actuando en Tokio. Según ha dicho, el humor es completamente diferente al de aquí llegando incluso a tener que adaptar el guion para no ofender a los japoneses.