La inédita confesión de Máximo Huerta: “Gente muy importante del PSOE me dijo que estuviera un mes callado”

La semana en ‘El Hormiguero’ ha arrancado con la visita de Máximo Huerta, donde hemos podido descubrir todos los detalles sobre la apertura de su primera librería, un nuevo proyecto del que se siente tremendamente ilusionado.

Además, ha hablado también de su último libro ‘Adiós pequeño’, una novela que trata de una familia en vísperas de la noche de San Juan y de las vivencias que tendrán en ella. Este libro se coloca en un éxito de ventas cuya distribución alcanza ya su quinta edición.

El periodista ha hablado sobre cómo vivió su dimisión como Ministro de Cultura y Deporte solo una semana después de su nombramiento: “Gente muy importante del PSOE me dijo que no me iban a apoyar”, confesaba.

Además, Pablo Motos ha preguntado a Máximo si creía que existía cierta premeditación dentro del partido para que abandonase su cargo: “Me dijo que estuviera un mes callado y no pude defenderme”. Así lo ha contado al detalle en este vídeo.