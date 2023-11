El importante mensaje de Young Miko en apoyo al colectivo LGTBIQ+: "Hay que dejarse querer y ser uno mismo"

Young Miko ha sido la encargada de poner el ritmo en este último programa de la semana. La artista ha estado por primera vez en El Hormiguero para pasar una noche inolvidable mientras habla de su reciente éxito.

La puertorriqueña es toda una referente para el colectivo LGTBIQ+, sus letras reivindicativas y su personalidad han hecho de ella un icono social. Por ello, Pablo Motos ha querido saber cómo fue el momento en el que se abrió con sus padres en este sentido y qué consejo le daría a las personas que están en esa misma situación.

"No tengan miedo en expresarse"

"Me hubiese encantado que alguien me dijera que mis papás siempre me van a amar", ha dicho antes de añadir que la gente no se debe sentir sola, ya que hay muchos más que sienten lo mismo que ellos.

Tras esto, Pablo Motos ha dado un truco para afrontar este tipo de situaciones y ha concluido diciendo que "animamos a todo el mundo a que se exprese y a que la gente sea libre y se ame". ¡No te pierdas este importante mensaje!