¿Divorcio con Mario Vaquerizo? Alaska calla todos los rumores sobre una supuesta ruptura

Alaska es una de las cantantes que más veces ha visitado a Pablo Motos. Tanto es así, que forma parte del exclusivo Club Platino de 'El Hormiguero' desde hace años.

La artista llegó al programa pisando alto, bailando junto a Pablo Motos, llena de energía y feliz. Además de hablar de este tercer disco de su trilogía, Alaska habló de cómo celebró la pasada Navidad con Mario Vaquerizo y el resto de la familia: "Me gusta poner el Belén", señaló. También contó que en Año Nuevo le gusta celebrarlo en casa para después de las uvas ponerse cómoda.

Durante la entrevista, Pablo Motos le preguntó a Alaska sobre los rumores de su divorcio con Mario Vaquerizo, una noticia que llegó hace tiempo a todos los medios.

La cantante contó cómo le afectó esto a su vida: "La primera vez que me preguntaron ni si quiera lo había oído y lo desmentimos. El problema es cuando luego te preguntan todos los días durante el mes siguiente", señaló.

Alaska confesó que, al parecer, todo vino por un tiktoker: "El problema es de los medios de comunicación que piensan que las redes sociales son fuentes de información", dijo en 'El Hormiguero'.

Tanto Alaska como Pablo comentaron diversos titulares que se dieron el pasado verano: "Cuando no hay nada no pasa nada, pero ¿Imagínate qué Mario y yo estamos enfadados? Eso hace que crezca el malestar. No debe ser fácil", afirmó.

El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa del 16 de noviembre de 2022 que Antena 3 ha vuelto a emitir este miércoles.