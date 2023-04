Disfruta de la entrevista completa a Niña Pastori en 'El Hormiguero'

Niña Pastori ha sido la invitada encargada de cerrar esta semana en 'El Hormiguero'. La artista flamenca ha visitado el plató para presentar su último disco en el que homenajea su propia trayectoria.

Ha repasado toda su trayectoria junto a Pablo Motos. La cantante ha querido sacar a la luz en el programa uno de sus secretos más inconfesables, que poca gente sabe y que ha dejado a Pablo Motos sorprendido. La gaditana ha confesado que no escucha sus canciones una vez salen: "No me aguanto, todo lo veo mal y con fallos".

Además, ha contado una de las anécdotas que han marcado su vida para siempre. La intrahistoria detrás del primer Grammy que consiguió la gaditana ha dado para mucho. Al parecer, acababa de nacer su hija, y ella creía que no iba a recibir el premio, por lo que decidió no acudir a la gala.

El momento más bonito y emotivo de la noche ha llegado de la mano de Pablo Motos y Niña Pastori. El presentador ha invitado a la artista a cantar en directo y esta no ha decepcionado. ¡No puedes perderte la entrevista completa más arriba!