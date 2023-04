Niña Pastori confiesa su mayor secreto musical: "No me aguanto, todo lo veo mal"

Para terminar la semana en 'El Hormiguero', hemos tenido la oportunidad de tener a una amiga del programa y a una magnífica persona y artista, la cantante gaditana Niña Pastori. Nos ha presentado su nuevo disco, titulado “Camino”, que sale a la venta mañana mismo, 28 de abril, y con el que conmemora sus veinticinco años de carrera.

La artista ha querido sacar a la luz en el programa uno de sus secretos más inconfesables, que poca gente sabe y que ha dejado a Pablo Motos sorprendido. La gaditana ha confesado que no escucha sus canciones una vez salen: "No me aguanto, todo lo veo mal y con fallos".

Aunque todo tiene matices, ya que también ha admitido que ha escuchado partes sueltas de canciones antiguas muy de vez en cuando, pero todo sin intención. Niña Pastori, además, le ha dado un palo al presentador al repreguntarle a él si se vuelve a ver los programas, algo que ha hecho gracia a Pablo Motos y le ha acabado dando la razón a ella.

La intrahistoria detrás del primer Grammy que consiguió la gaditana ha dado para mucho también. Al parecer, acababa de nacer su hija, y ella creía que no iba a recibir el premio, por lo que decidió no acudir a la gala.

La mayor sorpresa de la noche ha llegado de la mano de Pablo Motos y la invitada. El presentador ha invitado a Niña Pastori a cantar en directo y esta no ha decepcionado.